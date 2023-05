Die Strandbäder in Kärnten haben geöffnet und der erste Sommertag am Freitag wurde bereits in vollen Zügen genossen. Jetzt ist es mit Sonne und Wärme vorerst aber wieder vorbei. Im Laufe des Sonntags verschlechterte sich das Wetter immer mehr. Am Nachmittag zog in Mittelkärnten dann eine Gewitterfront durch, später gab es in der Landeshauptstadt einen kurzen heftigen Regenschauer.

Gegen 18 Uhr hieß es auf www.uwz.at für Teile des Landes "Stufe Rot", die vierthöchste von fünf Warnstufen. Die Meteorologen von Ubimet riefen eine Unwetterwarnung für Teile der Bezirke Wolfsberg und Völkermarkt aus. Hier müsse in den nächsten Stunden mit Gewittern und Hagel gerechnet werden.

Bei Haimburgerberg, Gemeinde Diex, ging eine Mure ab © Bachhiesl

So kam es dann auch: Bis Sonntag kurz vor 21 Uhr gab es laut Landesalarm- und Warnzentrale insgesamt 19 Einsätze, vor allem in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg. 16 Feuerwehren mussten ausrücken. Mehrere Felder und Straßen wurden überflutet, einige Keller mussten ausgepumpt werden, Muren gingen ab.

Überflutung im Bezirk Völkermarkt © Bachhiesl

Feuerwehr im Unwettereinsatz © FF St. Margrethen ob Töllerberg

So geht es weiter

In der Nacht auf Montag geht es laut Geosphere Austria unbeständig weiter. Meist ist es dicht bewölkt, zum Teil sind noch Regenschauer und Gewitter aktiv. Die Temperatur sinkt auf 11 bis 8 Grad.

Der Montag beginnt mit dichten Wolken. Der Regenschauer nimmt im Laufe des Tages wieder zu. Vereinzelt kommt es auch zu Gewittern.