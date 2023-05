Das "Cik Künstlerhaus" nahe dem Stadttheater blickt auf eine über elfjährige Erfolgsgeschichte zurück, die jetzt allerdings zu Ende geht. Das verrät ein Facebook-Posting. "Seit elf Jahren haben wir gemeinsam mit Euch eine einzigartige und besondere Atmosphäre in Klagenfurt geschaffen. Wir haben unvergessliche Nächte miteinander verbracht und unzählige Erinnerungen erschaffen. Danke Euch dafür", lauten die einleitenden Worte und fügt hinzu: "Mit schweren Herzen müssen wir Euch aber mitteilen, dass wir das Cik Künstlerhaus leider für immer schließen."

Die Hintergründe für diesen Schritt lägen in der Zusammenarbeit mit dem Kunstverein. Der Verein spricht von "unangenehmen Erfahrungen seitens des Kulturvereins Kärnten". Man sei über Monate "sekiert" worden und nennt sogar konkrete Namen. Dadurch hätte auch die finanzielle Situation gelitten. Man sieht auf alle Fälle "keine Chance mehr, den Betrieb weiterzuführen", so die Betreiber, die sich weder psychisch noch finanziell dazu in der Lage sehen.

Das "Cik Künstlerhaus" hat sich in der Vergangenheit zu einem beliebtem Cafe, einer Heimat für Kärntens Electro- und DJ-Szene und Veranstaltungsort für Electroevents entwickelt. Bereits in der Vorwoche hat der Verein VolXhaus zum Abschlusskonzert geladen. In diesem Fall ist man allerdings noch auf der Suche nach einer neuen Location.