Dreister Diebstahl in Klagenfurt: Ein 77-jähriger Klagenfurter stellte am Samstag sein Behinderten-E-Bike auf einem Grünstreifen in der St. Veiter Straße aufgrund einer leeren Batterie ab. Als er heute einen Verkehrsclub beauftragte das Fahrrad abzuholen, musste er feststellen, dass das Fahrrad offensichtlich gestohlen wurde. Bei dem Fahrrad handelt sich um ein umgebautes Dreirad, ausgestattet mit einem Elektromotor und einem Gepäckfach.

Im Gepäckfach befinden sich noch ein dunkelblauer Pullover, ein roter Anorak sowie ein Schlüsselbund. Beide Pedale sind mit einem Bügel fixiert, somit kann das Fahrrad nur mit einem Zündschlüssel betrieben werden.

Dieb wurde beobachtet

Ein Nachbar konnte am Sonntag kurz nach 08.00 Uhr beobachten, wie ein jüngerer Mann das Fahrrad stadteinwärts schob. Den Täter beschreibt er wie folgt: rund 20-25 Jahre, eher südländischer Herkunft, schwarzes kurzes gekraustes Haar, bekleidet mit einem grünen Parker mit Fellkragen, schwarze Hose und schwarze Turnschuhe mit weißen Elementen. Die Polizei bittet um Hinweise an jede Polizei-Dienststelle.