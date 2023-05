Beim Landesfeuerwehrverband in Klagenfurt steht Österreichs modernstes Ausbildungszentrum für Feuerwehren. An der Eröffnungsfeier am Samstag haben mehr als 300 Ehrengäste und Feuerwehrleute teilgenommen. Auf zwei Hektar wurden ein Autobahnstück errichtet, daneben ein Bahnübergang, ein Teich, eine Waldbrand-Simulationsanlage und auch eine Autopresse, um das Bergen von Verletzen aus Wracks zu üben. Für fast alle Brandeinsätze und Katastrophen gibt es Trainingsmöglichkeiten.

Am Samstag nahmen 100 Feuerwehrleute an einer Übung teil, Annahme war ein Unfall auf der Autobahn, die täuschend echt dargestellt werden kann.