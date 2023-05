Interessante Nachrichten gibt es für Golfer und solche, die es werden wollen: In Klagenfurt soll ab Herbst 2023 eine topmoderne Indoor-Golfanlage errichtet werden. "Sie wird in etwa 750 Quadratmeter groß sein. Am Beginn gibt es sechs Simulatoren, bis zu zehn können in weiterer Folge platziert werden. Ausgestattet sind sie mit dem derzeit besten Trainingsgerät am Markt, mit dem Profigolfer arbeiten", verspricht Rechtsanwalt Georg Schuchlenz.