Hoch lebe das Handwerk in der Konditorei! Ob Torten, Kuchen, Petit-fours oder Pralinen – so gut wie alles, was gebacken oder geformt wird, wird von Hand gemacht. So auch beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Konditoren. Unter der Leitung und der Bewertung einer gestrengen Jury bestehend aus den Konditormeistern Herta Tschuden, Annemarie Hoi und Georg Maushagen mussten die Lehrlinge ein umfangreiches Arbeitsprogramm absolvieren. Bei der Betrachtung der fertiggestellten Werke zeichnete sich schon das Leistungspotenzial der jungen Menschen ab.

Und für die süßeste Versuchung war eine Klagenfurterin zuständig: Anna-Maria Hinteregger von der Konditorei Fahrnberger in der Landeshauptstadt konnte die Jury mit ihren Kreationen beeindrucken und überzeugen. Platz zwei ging übrigens an Anita Krusan (Warmbader ThermenHotel GmbH, Villach) Rang drei an Susanne Oberlerchner (Konditorei Ernst Lienbacher, Spittal/Drau). Alle drei werden Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb von 14. bis 17. Juni 2023 in Feldkirch in Vorarlberg vertreten.