Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren in der Nacht auf Samstag in Reifnitz in der Gemeinde Maria Wörth: Kurz nach 3 Uhr früh wurden die Einsatzkräfte zu einem Gebäudebrand alarmiert. "Bereits bei der Anfahrt zum Einsatzobjekt konnte die massive Rauchsäule sowie der Feuerschein wahrgenommen werden", teilt die FF Viktring Stein/Neudorf auf ihrer Facebook-Seite mit. In einer Segel- und Surfschule war Feuer ausgebrochen. Dieses hatte bereits auf ein angrenzendes Bootshaus übergegriffen.

Durch die unmittelbare Nähe zum See konnte in kurzer Zeit eine ausreichende Wasserversorgung hergestellt werden, heißt es weiters. In einem umfangreichen Außen- sowie Innenangriff wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht.

Die Segel- und Surfschule sowie das Bootshaus wurden schwer beschädigt. Die Brandursachenermittlung wird laut Polizei erst in den kommenden Tagen durchgeführt werden.

© FF Viktring-Stein/Neudorf

Im Einsatz standen die Feuerwehren Viktring-Stein/Neudorf, Reifnitz, Keutschach am See, Schiefling am See, Techelweg und Pritschitz mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften.