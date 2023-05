Die Familie Schmalzl übergibt ihr geliebtes "Marina Lounge"-Café heuer erstmals in fremde Hände. Mit dem Klagenfurter Christopher Langer konnte der passende Pächter für die heurige Saison gefunden werden. Er konnte mit seinem Konzept überzeugen. "Wir werden eine kleine Tageskarte mit wechselnden Gerichten anbieten. Am Wochenende werden nachmittags auch DJs oder Gastköche bei uns auftreten", sagt der 33-Jährige, der zuletzt das Restaurant "Das Christopher´s" in Dellach geführt hat. Davor war der gelernte Diplomküchenmeister und Diplomsommelier unter anderem im Jilly Beach oder Lakes im Einsatz.