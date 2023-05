Es tut sich was im Kärntner Springreitsport. Vor wenigen Wochen ging nach einer dreijährigen Pause am St. Veiter Wiesenmarktgelände das Reit- und Springturnier des RV Ranftlhof über die Bühne. Am Wochenende (6. und 7. Mai) werden in Friesach auf dem Reitplatz Friesach wieder die Pferde gesattelt – und das, nachdem die Wiese, die von der Schnellstraße aus sichtbar ist, seit rund 20 Jahren keinen Turnierreiter mehr gesehen hat.