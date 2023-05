In diesen Kärntner Orten wurde die 25-Grad-Marke geknackt

Ab 25 Grad Celsius spricht man von einem Sommertag. Diese Marke wurde am Freitag in ein paar Teilen Kärntens erreicht – an einem Ort waren es sogar über 26 Grad. Das Wochenende bleibt mild, nächste Woche kühlt es wieder leicht ab.