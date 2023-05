"May the force be with you" (Möge die Macht mit dir sein) ist der Leitspruch der (guten) Jedi-Ritter im Kampf gegen das (böse) Imperium in den legendären „Star Wars“-Filmen. Die Verbindung zu "may the fourth" liegt auf der Hand, weshalb sich der 4. Mai zum internationalen "Star Wars"-Tag entwickelt hat. Für den größten "Star Wars"-Kostümclub der Welt, die 501st Legion, Anlass am Samstag bereits zum siebten Mal ein großes Event mit Laserschwertkampf und Umzug am Neuen Platz in Klagenfurt zu veranstalten. 40 verkleidete Teilnehmer aus Österreich und Deutschland werden die Landeshauptstadt ab 10 Uhr in die galaktische Hauptstadt Coruscant verwandeln.