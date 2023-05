Endgültig abgestürzt ist die Stimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen Klagenfurt. Wie berichtet, haben die Angestellten der Kärntner Flughafenbetriebsgesellschaft und der Avisafe Security und Service GmbH zum zweiten Mal in Folge ihr Gehalt nicht pünktlich am Monatsletzten überwiesen bekommen. Die Geschäftsführung der Kärntner Flughafenbetriebsgesellschaft (KFBG), zu der unter anderem auch Franz Peter Orasch (Lilihill) zählt, hatte am 29. April in einem Brief an die Mitarbeiter und in Stellungnahmen gegenüber der Presse zugesagt, dass bis spätestens 5. Mai Gehälter und Löhne überwiesen werden. Denn laut Sprecher des Flughafen-Mehrheitseigentümers Lilihill sei es ein "kurzfristiger Engpass".