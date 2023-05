Donnerstag kurz vor Mitternacht überfiel ein mit einem Messer bewaffneter bisher unbekannter Täter ein Spielcasino in Klagenfurt. Der Täter forderte den Angestellten zur Öffnung der Registrierkasse auf und konnte Bargeld in unbekannter Höhe rauben. Obwohl Polizeistreifen nur wenige Minuten danach vor Ort waren, konnte der Täter schon in unbekannte Richtung flüchten.

Eine sofort durchgeführte örtliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Täter trug eine Sturmmaske, sprach mit ausländischem Akzent und war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, blauer Jeanshose und dunklen Schuhen bekleidet. Verletzt wurde niemand.