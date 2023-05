Donnerstag kurz vor Mitternacht überfiel ein mit einem Messer bewaffneter bisher unbekannter Täter ein Spielcasino in Klagenfurt. Der Täter forderte den Angestellten zur Öffnung der Registrierkasse auf und konnte Bargeld in unbekannter Höhe rauben. Obwohl Polizeistreifen nur wenige Minuten danach vor Ort waren, konnte der Täter schon in unbekannte Richtung flüchten.

Eine sofort durchgeführte örtliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Täter trug eine Sturmmaske, sprach mit ausländischem Akzent und war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, blauer Jeanshose und dunklen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Verletzt wurde niemand.

Videoauswertung

Derzeit gibt es laut Polizeisprecher Mario Nemetz noch keine konkrete Spur zum Täter: "Die Auswertung der Videoaufzeichnungen zeigte einen etwa 1,70 Meter großen Mann, von normaler Statur. Er war mit mit einem Messer mit einer etwa 15 Zentimeter langen Klinge bewaffnet. Leider sind die Aufnahmen nicht sehr detailreich, wir können derzeit noch nicht sagen, um was für eine Art von Messer es sich gehandelt hat". Wie Nemetz weiter berichtet waren zum Zeitpunkt des Überfalls zwei Kunden im Spielcasino: "Die Kasse ist allerdings in einem separaten Raum, die Kunden haben vom Überfall nichts mitbekommen".