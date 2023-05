Bis Oktober vergangenen Jahres wurden im Innenbereich der Eishalle eine neue Bande und Tribünen gebaut. Auch der neue Videowürfel wurde in Betrieb genommen. Da nun eisige Sommerpause herrscht, folgt die Phase zwei des Umbaus, die sich mit dem Außenbereich befasst. Bis zum Saisonstart im Herbst sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein.

Das steht am Plan

"Der Umbau der Eishalle ist für Klagenfurt ein Leuchtturmprojekt. Als Bürgermeister und jahrzehntelanger KAC-Fan ist es mir eine große Freude, dass die Arbeiten nach Plan laufen und wir noch heuer Spiele in der neuen Arena bestaunen können. Danke an alle Beteiligten", sagt Bürgermeister Christian Scheider (TK). Konkret werden in der zweiten Bauphase die Außenfront, das Vordach sowie der Vorplatz erneuert. Ebenfalls wird der große Schriftzug mit Heidi-Horten-Arena befestigt.

Zu Beginn der Planungsarbeiten für das Facelift der Arena brach der Krieg in der Ukraine aus, was laut Auskunft der Stadt zu unkontrollierten Preisschwankungen führte. Dennoch könne das Budget, mit einer Investitionssumme von rund neun Millionen Euro, gehalten werden. "Wir sind sehr glücklich, dass der Kostenrahmen gehalten wird und alles nach Plan verläuft", sagt Kärntner Messen-Geschäftsführer Bernhard Erler erfreut.