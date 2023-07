Zwar ist der Campingplatz „Klagenfurt Wörthersee“ in der Nähe des Strandbades Klagenfurt jetzt schon gut gebucht, trotzdem herrscht noch eine gewisse Ruhe vor dem Sturm. In der Hochsaison findet man kaum einen unbewohnten Stellplatz, denn hier schlägt das Herz des Campingliebhabers höher. Laut Pächter Thomas Freund lässt sich das vor allem an drei Punkten festmachen: Der See, die Stadt, der Süden: „Genau diese Mischung macht den Platz so einzigartig.“ Beim Ironman vor zwei Wochen sei man ausgebucht gewesen – natürlich gibt es aber immer vereinzelt Gäste, die ihre Reisen spontan absagen. „Momentan ist es noch schwierig, ein Feedback zur diesjährigen Saison zu geben, aber die Prognosen stimmen uns zuversichtlich“, sagt Freund.