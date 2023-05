Unter den Schlagerfans ist die 28-jährige Kärntnerin längst keine Unbekannte mehr. Am 2. und 3. Juli gibt Charlien ihr Starnacht-Debüt in Mörbisch am Neusiedler See.

Die junge Schlagersängerin kommt aus einer kleinen, malerischen Gemeinde im Rosental. Die studierte Musikpädagogin ist Tochter einer Südafrikanerin und eines Österreichers und bereits selbst Mutter zweier Söhne im Alter von drei und fünf Jahren.

Schlagersängerin und Musiklehrerin

Charlien liebt es, vor Menschen zu stehen: Auf großen und kleinen Bühnen singt sie für immer größer werdende Mengen, aber auch in ihrem Beruf als Englisch- und - wie könnte es anders sein? - Musiklehrerin in einer Mittelschule. "So lange es geht, will ich beide Berufe weiter ausüben, beide machen mich unglaublich glücklich", sagt sie. Trotzdem wird sie bereits für das kommende Schuljahr ihre Stunden als Lehrerin reduzieren: "Um mir die Zeit für die Musik freischaufeln zu können. Hier wird die Arbeit derzeit mehr und das muss ich kompensieren."

2018 veröffentlichte Charlien in Zusammenarbeit mit dem Grazer Musikproduzenten Hubert Molander, der bereits Hits für Michelle, Beatrice Egli und Semino Rossi schrieb, ihre erst Single "Nur du". Es folgten weitere Singles, Musikvideos und TV-Auftritte in den Sendungen "Immer wieder Sonntags", "Die Schlager des Monats" und die "Ross Antony Show".

Ihre neueste Single trägt den Namen "Millionen Optionen", darin singt sie über eben genau diese: "Die Welt wird derzeit überflutet von Eindrücken. Der Kern des Songs liegt darin, dass man es trotzdem schafft, die einzige Option und Möglichkeit zu finden." Speziell auf YouTube und Spotify begeistert die Schlagersängerin Hunderttausende. Auf der Streaming-Plattform wurden ihre Lieder bereits über zwei Millionen Mal angehört.

"Jetzt gebe ich Gas"

Ende Mai stellt die 28-Jährige ihre neue Single vor, der Name ist noch geheim, bereits am Wochenende wird aber das Musikvideo dazu gedreht. Zum ersten Mal zu hören wird sie am 26. Mai, bei der Schlagerparty mit Fantasy am Freigelände der 28 Black Arena (Wörthersee Stadion), bzw. einen Tag darauf, am 27. Mai, am selben Ort beim Warm-up von Beatrice Egli. Ende Mai soll auch schon ihr erstes Exklusiv-Album erscheinen, im Sommer die nächste Single. Geplant sind auch Fernsehauftritte. "Jetzt gebe ich Gas!"

Charlien macht und liebt Musik, seit sie sich erinnern kann: "Es ist nicht nur eine Leidenschaft, es ist eine Sucht. Und unendlich befreiend", erzählt sie. Als Jugendliche bewunderte sie Sarah Connor, jetzt "finde ich jeden toll, der etwas mit Musik macht. Ich liebe es, diese Leidenschaft teilen zu können". So ist es nicht verwunderlich, dass auch ihr Lebensgefährte ein Musiker ist: "Am Wochenende sind wir immer zusammen bei Auftritten. Das funktioniert super, wir ergänzen einander wie Yin und Yang."

Große Starnacht-Bühne

In etwas mehr als zwei Monaten startet nun die Starnacht 2023-Saison. Die Vorbereitungen für das TV-Musikereignis, das zum zweiten Mal auf der Seebühne Mörbisch stattfindet, laufen bereits jetzt auf Hochtouren. Im Anflug auf die "Starnacht am Neusiedler See" sind - neben der jungen Kärntnerin - Wolkenfrei mit Frontfrau Vanessa Mai, Schlagersängerin Linda Hesse, Songcontest-Magier Johnny Logan, Musiklegende Tony Christie, die deutsche Pop-Band mit dem spanischen Sound Marquess, das Pop-Duo King & Potter sowie DSDS-Gewinner und Shootingstar Ramon Roselly.

Und noch ein weiterer Kärntner Schlagerstar wird sich auf den Weg nach Mörbisch machen: Nik P. Durch die Abende führen Moderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler Hans Sigl.