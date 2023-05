Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt über die M & V Gastro GmbH in Klagenfurt, Ehrentaler Straße 35, die in Insolvenz geschlittert ist, eröffnet. Fünf Dienstnehmer sind betroffen, die Schulden belaufen sich auf rund 285.000 Euro.