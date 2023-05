Noch herrscht Baustelle am Corso in Velden, aber was dort entsteht, kann sich bald sehen lassen. Die ehemalige Eismacherei "Platzhirsch" wird von den Besitzern Franz und Maria Böhmer ausgebaut. Unter dem Namen "Rosamunde" – benannt nach dem Zebrahirsch-Maskottchen der Eismacherei – entstehen eine Genussbar samt Eisboutique und ein Restaurant für Fingerfood und Fine Dining sowie ein Shop und eine Kunstgalerie.