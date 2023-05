Wer die Hosen anhat, dem ist zwar warm, aber es gibt keinen Burger zum halben Preis. "Le Burger" in Klagenfurt und Villach beteiligt sich nämlich am "No Pants Day", der am 5. Mai begangen wird. Wer ohne Hosen eine Filiale der Burgermanufaktur besucht, erhält einen der handgemachten Burger zum halben Preis. Das Angebot gilt jeweils für einen Burger pro Person. "Der 'No Pants Day' bei uns ist eine großartige Gelegenheit, sich zu entspannen, Spaß zu haben und einen köstlichen Burger zu einem reduzierten Preis zu genießen. Also lass die Hosen im Schrank und komm zu uns", sagen die Gründer der österreichischen Restaurantkette Thomas und Sohn Lukas Tauber.

Der Tag ohne Hosen

Wann und wer genau auf die glorreiche Idee kam, in der Öffentlichkeit Unterhosen zu tragen und dafür einen eigenen Tag zu erfinden, ist nicht bekannt. Eine Version verweist auf die 80er-Jahre, wo Studenten der University of Texas in Austin nach der Abschlussprüfung ihre Hosen auszogen und so die Freiheit von gesellschaftlichen Konventionen feierten. Dieser Brauch verbreitete sich schnell und wurde in anderen Ländern wie Kanada, England und Australien übernommen. Die zweite Version geht auf das Jahr 1986 zurück und handelt von einem Mann in New York, der seine Frau bat, seine Hose für ein wichtiges Meeting zu bügeln. Aus Versehen verließ er das Haus jedoch ohne und bemerkte seinen Fehler erst in der U-Bahn.