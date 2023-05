In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 3.40 Uhr lenkte eine 72-jährige Villacherin einen Pkw auf der Südautobahn (A 2) von Villach kommend in Richtung Wien. Im Falkenbergtunnel in Klagenfurt fuhr sie aus bisher noch unbekannter Ursache einem Lkw hinten auf.

Die Lenkerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Lenker des Lkw, ein 40- jähriger Mann aus Villach, blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Südautobahn war im Bereich des Falkenbergtunnels, Richtungsfahrbahn Wien, für die Zeit von bis fünf Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.