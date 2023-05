Montag gegen 20.20 Uhr fuhr ein 33-jähriger indischer Staatsangehöriger mit dem Fahrrad auf dem Auenweg in Klagenfurt in Richtung Osten. Laut seinen Angaben wurde er im Bereich mit dem Dotterblumenweg von einem Pkw, gefahren von einer unbekannten Pkw-Lenkerin, geschnitten und stürzte. Der Fahrradlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Inder war offensichtlich betrunken, verweigerte aber einen Alkotest.