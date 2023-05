Das Familienfest der SPÖ Kärnten anlässlich der 1.-Mai-Feierlichkeiten am Kreuzbergl mutierte offenbar zum "Frauenfest". Denn diese mussten für Speis und Trank im "Frauen-Café" weniger tief in die Tasche greifen als Männer. Egal ob Kaffee (für Frauen 1,50 Euro), Kuchen (1,50 Euro), Torte (2 Euro), Mineralwasser (0,50 Cent), Limonade (1 Euro), Sekt oder Prosecco (2,50 Euro) – Männer mussten jeweils 50 Cent drauflegen.

In den sozialen Medien gingen Montagabend die Wogen hoch. "Mach das mal umgekehrt, dann hast direkt eine Sammelklage am Hals und bist österreichweit als frauenfeindlich in den Medien", sagt ein User. "Als Café-Betreiber kannst zusperren", meint ein anderer. Oder: "Absolute Frechheit. Ich schäme mich in solchen Situationen, mir ist es peinlich, eine Frau zu sein."

Eher rar sind Postings, die diese Aktion unterstützen: "Wenn man bedenkt, dass Frauen bei gleicher Arbeit weniger verdienen und zusätzlich bei gleichen Produkten mehr zahlen müssen, kann man den Spaß schon mal einen Tag lassen." Manche nehmen es auch mit Humor: "Wir haben 2023. Ich geh' da einfach hin und sag beim Bestellen, ich identifiziere mich als Frau. Dann geht der Spaß erst richtig los."

Argumente der SPÖ-Frauen

"Frauen verdienen weniger als Männer und das wollen wir thematisieren. Übrigens machen wir das seit 15 Jahren am 1. Mai. Es handelt sich um Spenden und der Reinerlös kommt immer einer Frauen-Organisation zugute", sagt Ruth Feistritzer, Vorsitzender der SPÖ-Frauen in Klagenfurt. Werden Männer dadurch nicht diskriminiert? "Wenn sie mehr verdienen, regen sie sich auch nicht auf; wenn die beim Friseur weniger bezahlen, auch nicht; und über die unbezahlte Kinderbetreuung, die Frauen leisten, ebenfalls nicht", so Feistritzer. SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Petra Oberrauner sieht es ähnlich: "Es handelt sich ja um kein Gasthaus, wir wollen am 1. Mai ein Zeichen setzen und ein Statement abgeben. Gut, wenn die Menschen sich damit beschäftigen."