Gebäck für Cup-Finale in Bäckerei in Klagenfurt verbrannt

Verbranntes Gebäck löste in der Nacht auf Sonntag Brandalarm in einer Bäckerei in Klagenfurt aus. Die Berufsfeuerwehr konnte nur mit schwerem Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude vordringen.