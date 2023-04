Es ist soweit, die Sommersaison wurde in Klagenfurt gestartet. Eines der größten Strandbäder Europas hat seine Tore geöffnet. Noch hält sich Samstagvormittag um 10 Uhr, bei Außentemperaturen um die 8 Grad, der Andrang in Grenzen. Hüttenbesitzer sind aber schon fleißig am Herrichten ihrer Kabinen und entfernen die Spinnweben, die über den Winter in ihren Holzhäuschen gesponnen wurden.