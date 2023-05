Anfang Jänner wurde über die "Commodum Vermögensverwaltung GmbH" in Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen wurde geschlossen. Handelsrechtlicher Geschäftsführer ist Hans Michael Pimperl. Am 14. Februar hat das Gericht das Unternehmen geschlossen. Eine erste Gläubigerversammlung wurde diese Woche bereits zum dritten Mal abberaumt.

Das war aber erst der Anfang. Denn bis dato folgten weitere 29 weitere Konkurse - alleine diese Wochen sechs an der Zahl. Bei allen betroffenen Firmen, die klingende Namen wie "Tertiusvicesiumus WT Immo Handel GmbH & Co KG" oder "Quartus WT Immo Handel GmbH & Co KG" haben und alle ein und dieselbe Firmenadresse aufweisen, ist Pimperl als Geschäftsführer eingetragen. In allen Fällen hat er selbst bzw. mittels Eigenantrag einen Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens beim Landesgericht Klagenfurt gestellt.

Gläubiger gehen leer aus

Allerdings: "Da sämtliche Firmen vermögenslos sind bzw. kein Vermögen von über 4000 Euro, sprich kostendeckendes Vermögen zur Eröffnung des Konkurses aufweisen, hat das Gericht den Geschäftsführer aufgefordert, einen Kostenvorschuss von 4000 Euro einzuzahlen, damit ein formelles Konkursverfahren beim Landesgericht Klagenfurt eröffnet wird", erklärt dazu Beatrix Jernej vom AKV Europa in Klagenfurt. "Da keine Einzahlungen für sämtliche Firmen von Herrn Pimperl geleistet wurden, wurde nun über diese 23 Firmen ein Konkursverfahren mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögen nicht eröffnet." Im Klartext: Die Gläubiger gehen leer aus.

Laut Firmenbuch ist Pimperl Geschäftsführer von rund 90 Firmen, viele von ihnen haben einen Insolvenzvermerk. Insgesamt bekleidet der Wiener 168 verschiedene Funktionen in diversen österreichischen Firmen. Auch gegen Pimperl selbst wurde im Jahr 2021 in Wien ein Antrag auf Privatkonkurs eingebracht, schließlich aber auch mangels Kostendeckung abgewiesen.

Hans Michael Pimperl ist auch Geschäftsführer der CPI Immobilien GmbH, über deren Vermögen im August 2022 ein Insolvenzverfahren beim Handelsgericht Wien eröffnet wurde. In diesem Verfahren sind bisher Verbindlichkeiten von rund 100 Millionen Euro angemeldet worden. Die Commodum Vermögensverwaltung GmbH ist eine 35-prozentige Gesellschafterin der CPI.