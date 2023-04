Vorhang auf für den Circus Frankello in Klagenfurt. Im Mai kommt der international bekannte Zirkus in die Landeshauptstadt. Auf die Besucher wartete ein zweistündiges Programm mit rund 40 Tieren und zahlreichen Akteuren aus Italien, Frankreich, Spanien oder Tschechien. Zirkuschef Gino, der singende Clown, das "Duo Dynamic" oder Suellen Sforzi begeistern unter anderem mit Gesangs- und Akrobatikeinlagen. Doch auch Pferde oder Kamele von Tierflüsterin Sandra Frank werden in der Manege von Edmund Frank zu sehen sein.

Frank kommt aus einer Zirkus-Familie, die sich seit über 200 Jahren im Geschäft bewegt. Vater Georg Frank gründete 1911 einen Wanderzirkus. Seit Mitte der 1950er-Jahre ist die Familie in ganz Europa unterwegs.

Am 6. Mai kommt der Zirkus nach Klagenfurt. Die Vorstellungen sind montags und donnerstags um 16 Uhr, Freitag und Samstag um 15 und um 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen um 11 und 15 Uhr. Der Zirkus gastiert bis zum 29. Mai am Messegelände. Am Pfingstmontag ist nur um 15 Uhr eine Vorstellung. Tickets gibt es für Kinder ab 14 Euro, für Erwachsene ab 16 Euro.