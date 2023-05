"Komposchspiegel" sind hierzulande und über die Grenzen des Landes bestens bekannt. Zu den berühmtesten und großflächigsten Werken zählt die repräsentative Wandarbeit im Spiegelsaal der Landesregierung. Auch die Glasfenster der Heiligengeistkirche stammen von Arnulf Komposch. Zur großen Freude vieler Kunstfreunde öffnet er stets zu Jahresende sein Atelier in der Linsengasse und überrascht seine Gäste mit einer Ausstellung neuer Werke. Die nächste ist übrigens in Vorbereitung, wie der beliebte Spiegelkünstler verrät.

"Seit 58 Jahren sind Sie konkurrenzlos in Ihrem Metier als Glas- und

Spiegelkünstler und haben sich in den vergangenen Jahrzehnten große

Verdienste als bildender Künstler erworben", würdigte Bürgermeister Christian Scheider (TK) das Schaffen Komposchs. Für sein langjähriges Wirken und anlässlich des 80. Geburtstages erhielt Komposch die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt.

Komposch wurde 1942 in Klagenfurt geboren, absolvierte die Glasfachschule in Kramsach in Tirol. Er unternahm zahlreiche Studienreisen nach Paris, Rom, London, Dalmatien und Nordafrika. Die Werke des in Klagenfurt lebenden und arbeitenden Künstlers waren in den vergangenen Jahrzehnten bei Ausstellungen in ganz Europa zu sehen. Arnulf Komposch ist Mitglied des Kunstvereins Kärnten und nahm 2007 vom österreichischen Bundespräsidenten den Ehrentitel "Professor" entgegen.