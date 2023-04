Zuerst sah es nicht gut aus. Am Ende war es einer der bestbesuchten Faschingsumzüge, den Klagenfurt je gesehen hat. Am heurigen Faschingsdienstag besuchten rund 20.000 Personen den Umzug der Waidmannsdorfer Faschingsgilde – trotz Unsicherheiten im Vorfeld.

Denn erst wenige Tage vor dem Event flatterten genug Anmeldungen bei Gildenobmann Günter Brommer rein, um den Umzug stattfinden zu lassen. Am Ende zogen sieben maskierte Gruppen mit vier Wägen durch Waidmannsdorf. Dazu kamen noch kleinere Fahrzeuge sowie zahlreiche Politiker, die für die damals bevorstehende Landtagswahl auf Stimmenfang gingen.