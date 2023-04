Modern, hell, übersichtlich – so präsentiert sich die neu gestaltete "Fielmann"-Niederlassung in den Klagenfurter City Arkaden. Eine riesige Auswahl von über 2000 modischen Brillen der eigenen Marke und vieler anderer namhafter Designer erwartet die Kunden auf rund 350 Quadratmetern Fläche. "Es ist großartig, unsere Kunden in einer so schönen, neu gestalteten Niederlassung empfangen zu können", freut sich Niederlassungsleiterin Silke Wran. "Das ist noch einmal eine ganz andere Atmosphäre. Und dann natürlich die Eröffnung unseres neuen Hörakustik-Studios: Hierauf warten viele Kunden schon eine ganze Weile."

Für den neuen Bereich Hörakustik wurden in der Niederlassung drei mit modernster Technologie ausgestattete Akustikkabinen gebaut und eine eigene Verkaufsfläche eingerichtet. Zwei Hörakustikmeisterinnen, Gabriele Steinwender und Heide Obersteiner, verstärken das nun 26-köpfige Team von Silke Wran. Die beiden Schwestern werden künftig die Kunden auf ihrem Weg zu besserem Hören beraten und begleiten.

Sowohl Hör- als auch Sehtests sind bei "Fielmann" kostenlos. Ebenso das Probetragen von Hörsystemen und der Service für Brillen und Hörsysteme in der hauseigenen Werkstatt. Fielmann ist auch für seine "Bestpreisgarantie" bekannt – sieht ein Kunde ein bei "Fielmann" gekauftes Produkt innerhalb von sechs Wochen nach Kauf anderswo günstiger, wird es zurückgenommen und der Kaufpreis erstattet.



Eine Million Euro hat das Unternehmen in den Umbau und Hörakustik-Ausbau der Niederlassung investiert. Schließlich ist aber auch deren Einzugsgebiet ein besonders großes: "Unsere Kunden kommen teilweise über Ländergrenzen hinweg – zum Beispiel aus Slowenien und Italien", erklärt Wran. "Das sehen wir als große Chance." Wrans Team ist in der Lage, die Kunden auf sechs Sprachen zu beraten: neben Deutsch wahlweise auf Italienisch, Bosnisch, Englisch, Bulgarisch und Slowakisch.