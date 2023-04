Seit 55 Jahren ist die Fleischerei Fuchs am Kardinalplatz in Klagenfurt im Familienbesitz und gilt als letzter traditioneller Treffpunkt am Platz. Bis dato ist das Familienunternehmen, das seit 30 Jahren von Raimund Fuchs geführt wird, vor allem für seine Qualität bekannt. Vor allem kennt man die Fleischerei Fuchs als "Braunschweiger- und Leberkäskönig" weit über die Grenzen Klagenfurts hinaus.