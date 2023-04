Schon ab 12 Uhr wird es am Sonntag aufgrund des Cup-Finales zwischen Rapid und Sturm Graz zu ersten Straßensperren kommen. Davon betroffen sind die Siebenhügelstraße zwischen Südring und Maria-Platzer-Straße und der Südring ab dem Kreuzungsbereich Waidmannsdorfer Straße (Ausnahme für Rapid-Fans). Ab 8 Uhr gibt es ein Halte- und Parkverbot in der Maximilianstraße, bei der Zufahrt zum Strandbad von der Autobahnabfahrt ist mit Verzögerungen zu rechnen. Bis 16 Uhr findet die Veranstaltung "Wörthersee autofrei" statt. Verkehrstechnisch kollidiert das mit dem Cup-Finale nur zwischen der Villacher- und der Südufer Straße. Erstmals gibt es einen Bustransfer von der Innenstadt (Florian-Gröger-Straße bei der Messe) zum Stadion und wieder retour.

Bisher war der Frühling unterkühlt. Ab Freitag soll sich das ändern. "Der Süden Kärntens wird trocken bleiben. Im Klagenfurter Becken sind bis zu 18 Grad möglich. Mit Niederschlag muss in Osttirol und Oberkärnten, in Richtung Hohe Tauern, dem Mölltal und den Nockbergen gerechnet werden", sagt Paul Rainer von Geosphere Austria. Der freundlichste Tag werde der Samstag, es könnte bis zu 22 Grad warm werden. Gute Bedingungen für den ersten Tag im Strandbad Klagenfurt. Der Sonntag "wird bewölkt, es sollte aber aus heutiger Sicht in Klagenfurt und der Wörthersee-Region trocken bleiben", sagt Rainer. Also ideal für den "autofreien Tag" und das Cup-Finale.