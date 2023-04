Es ist das Fußballspiel des Jahres in Österreich. Rapid und Sturm bringen am Sonntag die größten Fanszenen des Landes in und um das Wörthersee-Stadion, das auch im ÖFB-Cup 28 Black Arena heißt. Rund 30.000 Fans werden live dabei sein, einige dürften sich auch ohne Ticket auf den Weg machen.