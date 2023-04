Sonn­tag ist Ru­he­tag. Viele Re­stau­rants in Kla­gen­furt ma­chen am 30. April je­doch eine Aus­nah­me. Dann steigt das ÖFB-Cup­fi­na­le zwi­schen Rapid Wien und Sturm Graz im Wör­ther­see Sta­di­on. Nicht nur bei den zwei Tra­di­ti­ons­klubs, in der gan­zen Stadt lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen dafür auf Hoch­tou­ren.