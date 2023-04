Am Mittwochvormittag überholte ein Mann (45) aus dem Bezirk Klagenfurt auf der Wörthersee-Süduferstraße im Bereich Sekirn in der Gemeinde Maria Wörth mit seinem Motorrad einen Lkw. Dabei musste er laut Polizei jedoch so weit nach links ausweichen, dass er gegen eine Bordsteinkante fuhr und zu Sturz kam.

Der Verunfallte musste mit schweren Verletzungen von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Gegen Leitschiene

Am Nachmittag ereignete sich dann ein weiterer Unfall: Ein Deutscher (26) geriet mit seinem Motorrad auf der Plöckenpass Straße im Bereich Gailberg in einer Kehre ins Schleudern und kam zu Sturz. Danach schlitterte er samt Motorrad gegen eine Leitschiene und verletzte sich schwer. Er musste von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden.