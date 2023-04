In der Werkstatt des Klagenfurter Minimundus wurde in den letzten Wochen eifrig geschraubt, gehämmert und poliert. Am Dienstag war es dann endlich so weit: Das Modell der legendären R. M. S. Titanic – im Maßstab 1:25 originalgetreu nachgebaut – wurde nun "versenkt" und ist ab sofort auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Denn auch 100 Jahre nach dem Untergang hat dieses Schiff nichts von seiner Faszination verloren.