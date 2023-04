Jetzt ist es fix: Das Parkbad Krumpendorf hat einen neuen Pächter. Farhad und Helene Rana - sie betreiben seit Jahren das "Rana´s Werzer Strandcasino" in Pörtschach - werden künftig die Badegäste des öffentlichen Bades kulinarisch verwöhnen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung Dienstagabend so beschlossen. Gerade in jüngster Vergangenheit sorgten das Parkbad und seine Gastronomie für viel Diskussionsstoff.