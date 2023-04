Das Weiße Ross am St. Veiter Ring 19 in Klagenfurt ist eines der ältesten Traditionsgasthäuser in der Landeshauptstadt. In den vergangenen Jahren gab es einige Betreiberwechsel. Auch Patrick Jonke, Büroleiter des Klagenfurter Bürgermeister, scheiterte an der Führung des Weißen Rosses. 2015/2016 meldete er Konkurs und später infolge auch Privatkonkurs an.