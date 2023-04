Fieberhafte Suche: Kärntens ältester Film ist verschwunden

1917 in Friesach, am Zollfeld, in Villach und am Wörthersee gedreht – Kärntens ältester Film, "Der schwarze Chauffeur", ist wie vom Erdboden verschluckt. Kinomuseum startet fieberhafte Suchaktion.