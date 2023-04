In eineinhalb Wochen kam es in Klagenfurt zu zwei Überfällen. Am Montag gegen 16.30 Uhr raubte ein Mann eine Trafik im Stadtteil Waidmannsdorf aus. Der unbekannte Täter bedrohte die 21-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte sie auf, ihm das gesamte Bargeld aus der Kasse zu geben. "Der Täter ist weiter auf der Flucht", heißt es am Tag danach von der Polizei. Während nach dem Unbekannten noch gefahndet wird, sind zwei andere Räuber rasch ausgeforscht worden.