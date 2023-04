Montag am späten Nachmittag kreisten zwei Polizeihubschrauber über der Landeshauptstadt Klagenfurt. Laut Auskunft der Pressestelle der Landespolizeidirektion (LPD) gab es gegen 16.45 Uhr einen Raubüberfall auf eine Trafik im Stadtteil Waidmannsdorf. Die Alarmfahndung, an der auch das Einsatzkommando Cobra beteiligt war, wurde mittlerweile beendet. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht.

Der Unbekannte konnte laut ersten Informationen mit Bargeld in unbekannter Höhe zu Fuß flüchten. Er soll die Trafikantin mit einem Messer bedroht haben. Verletzt wurde niemand. "Das Opfer wird jetzt am Abend einvernommen", so Kristina Kapellari von der LPD.