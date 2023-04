Die Klagenfurter SPÖ wird den morgigen Gemeinderat in veränderter Besetzung bestreiten. Nachdem Klubobmann Maximilian Rakuscha in den Landtag und Gemeinderat Manfred Mertel in den Bundesrat gewechselt sind, galt es die vakant gewordenen Sitze sowie die Position des Klubobmannes neu zu besetzten.