Kärntner Volksschüler gewinnen großen Informatik-Preis

Elias Karasin und Tizian Led von der Volksschule Ponfeld in Klagenfurt-Wölfnitz sicherten sich den "Biber der Informatik". 44.500 Schüler aus 302 Schulen in ganz Österreich haben an dem Bewerb teilgenommen.