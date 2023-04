Nicht lange war die KTP Personal GmbH am Markt vertreten: Im Juli 2022 startete das Klagenfurter Unternehmen im Bereich der Personaldienstleistung, zuvor beschäftigte man sich mit dem Handel mit Waren aller Art und betrieb eine Werbeagentur als freies Gewerbe. Über Gläubigerantrag wurde in der Vorwoche am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursantrag gestellt.