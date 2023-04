Die Handypeilung eines Opfers wurde Deib zum Verhängnis. Am Sonntag kurz vor 19 Uhr stahl der Mann aus einem unversperrten Pkw in Klagenfurt eine Brieftasche. Vom Nachbargrundstück entwendete er dann noch ein Mountainbike und ein Smartphone. Doch der Besitzer hatte die Handypeilung am Smartphone installiert, alarmierte die Polizei und konnte so die Einsatzkräfte an eine Wohnadresse im Stadtteil St. Peter lotsen.

Dort öffnete ein 24-jähriger Ungar die Wohnung. Freiwillig übergab er den Polizisten das zuvor gestohlene Handy. Bei der Hausdurchsuchung konnten die gestohlene Brieftasche mit Bankomatkarte und weitere Gegenstände des Diebstahls sichergestellt werden. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Einvernahme gestand er die Diebstähle und gab auch bekannt wo er das Mountainbikes abgestellt hatte. Dieses konnte kurze Zeit später in der Klagenfurter Innenstadt sichergestellt werden. Der 24-Jährige wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.