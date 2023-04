Humor zählt nicht zu den Kernkompetenzen heimischer Politikerinnen und Politiker. Umso lustiger ist es, wenn ein Angehöriger dieser Berufssparte das Gegenteil beweist. Die Kärntner ÖVP-Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig unternahm dafür am Sonntag sogar einen Ausflug zum Klagenfurter Flughafen. Sie wollte, wie sie auf Facebook schreibt, dort "persönlich" die ersten Passagiere der von Flughafen-Mehrheitseigentümer Lillihill abgekündigten Fluglinie Lilliair begrüßen.

Daraus wurde aber nichts. Ebenso wie aus einem "spontanen Städtetrip", den Löschnig (wahrscheinlich eh nicht) mit Lilliair nach Frankfurt unternehmen wollte. "Warum nur?", fragt die Politikerin am Ende ihres Postings. Sie hat auch ein Instagram-Video der Aktion erstellt. Zu den Aufnahmen läuft Ennio Morricones "Spiel mir das Lied vom Tod".

Die Gründung der Fluglinie hat Lillihill kurz vor Weihnachten angekündigt. Just an einem Tag, als die Landesregierung wieder einmal die Call-Option auf der Tagesordnung hatte. Mit zwei Maschinen würden ab April 2023 Frankfurt, München und Hamburg angeflogen, Lilihill investiere 27 Millionen Euro in drei Jahren. Es wurde sogar eine (aber nur auf einer Seite) mit "Liliair" gebrandete Bombardier CRJ900 mit 90 Sitzen präsentiert. Aus dem Start des Flugbetriebs im April wird nun offensichtlich nichts. Ob sie überhaupt abhebt, bleibt abzuwarten.