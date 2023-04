Sie leiten die vom Innenministerium neu eingerichtete Arbeitsgruppe zur Förderung von Frauen in Führungspositionen. Zusätzlich will man mit dem Girls' Day am Donnerstag (27. April) junge Frauen für den Polizeiberuf begeistern. Warum setzt man jetzt vermehrt auf Frauen bei der Polizei?

MICHAELA KOHLWEISS. Spricht man von einer Frauenquote oder dem Frauenförderungsplan, sieht es immer so aus, als ob das ein Selbstzweck wäre. So als ob man mehr Frauen bräuchte, weil es eine Quote und einen Frauenförderungsplan gibt. Dabei wird aber auf das Wichtigste vergessen: Es gibt weltweit tausende Studien und Analysen, die zeigen, dass Frauen in Führungspositionen Unternehmen erfolgreicher machen. Der Gewinn wird gesteigert, es gibt Vorteile bei der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit und Vorteile beim Recruiting. Davon redet niemand. Diese positiven Effekte merkt man ab einer Quote von mindestens 30 Prozent. Deshalb brauchen auch wir bei der Polizei mehr Frauen.