Kärntnerin gestalkt: "Hatte Angst, dass er wieder im Stiegenhaus wartet"

Wegen beharrlicher Verfolgung, bekannt als Stalking, wurde ein Mann am Freitag in Klagenfurt verurteilt. Er hatte täglich 100 Nachrichten – von acht Telefonnummern – verschickt, an der Arbeitsstätte und vor ihrer Wohnung auf seine Angebetete gewartet.