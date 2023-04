Am Klagenfurter Benediktinermarkt haben sich in jüngster Vergangenheit die Reihen gelichtet: Zwei Marktgrößen (derselben Branche) haben sich zurückgezogen. Zum einen ist dies der Maria Saaler Großgärtner Emmerich Auer, der sich demnächst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und für sein Unternehmen keinen Nachfolger hat. Zum anderen ist es Michael Ritschnig, dessen Gärtnereibetrieb im Klagenfurter Stadtteil Feschnig angesiedelt ist. Ihm machten zuletzt Personalprobleme das Marktleben schwer.

Kleines Detail am Rande: Beide Fieranten waren von Anfang an, sprich seit 42 Jahren, am Benediktinermarkt vertreten und versorgten ihre Kundinnen und Kunden mit frischen Obst und Gemüse aus eigener Produktion.