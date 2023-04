Seit Anfang April ist die Bahnhofstraße wieder uneingeschränkt für den Verkehr geöffnet. In den Sommermonaten kommt die nächste Sperre der in Politik und Medien omnipräsenten Straße auf die Klagenfurterinnen und Klagenfurter zu. Dann wird die Abteilung Entsorgung im Magistrat das örtliche Kanalnetz mit Kameras befahren. Rund zwei Wochen wird das Prozedere dauern. "Natürlich gebe es die Möglichkeit, die Arbeiten an den Wochenenden durchzuführen. Allerdings müssen wir auch die Kosten im Blick behalten, immerhin zahlt man an den Wochenenden Zuschläge. Und eine kleine Verkehrsberuhigung ist auch was Schönes", schmunzelt Abteilungsleiter Gernot Bogensberger.